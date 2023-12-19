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«Вашингтон» впервые вызвал в основу в НХЛ победившего рак россиянина

«Вашингтон» впервые вызвал в НХЛ победившего рак россиянина Мирошниченко
Нападающий Иван Мирошниченко, 20-й номер драфта НХЛ 2022 года, в нынешнем сезоне провел 27 матчей в фарм-клубе «Вашингтона» и набрал 15 (8+7) очков. Форвард может дебютировать в НХЛ в ночь на 21 декабря
Иван Мирошниченко
Иван Мирошниченко (Фото: Spp-Jp / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Вашингтон Кэпиталз» впервые вызвал в основной состав из фарм-клуба российского форварда Ивана Мирошниченко. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Вместе с 20-летним россиянином в основу подняли канадского нападающего Хендрикса Лапьера.

Мирошниченко набрал 15 (8+7) очков в 27 матчах за «Херши» в АХЛ. Среди новичков он занимает первое место в команде по голам, передачам и очкам.

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В марте прошлого года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина. Он прошел лечение в Германии и уже в июне вернулся к тренировкам. В июле того же года Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером.

Контракт с «Вашингтоном» Мирошниченко подписал в мае этого года. Он играл в предсезонных матчах, но не смог пробиться в основу перед началом сезона в НХЛ.

«Вашингтон», капитаном которого является Александр Овечкин, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют дома против «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 21 декабря.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон
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