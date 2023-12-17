Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ

Овечкин не забил в 12-м матче подряд и обновил антирекорд

«Вашингтон» проиграл на выезде «Нэшвиллу» со счетом 1:3, Овечкин записал на свой счет результативную передачу, но при этом продлил свою антирекордную серию без заброшенных шайб до 12 матчей

Александр Овечкин (Фото: Christopher Hanewinckel / USA Today Sports / Reuters)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», продлив серию без голов до рекордных 12 игр.

«Вашингтон» проиграл в гостях «Нэшвиллу» со счетом 1:3.

На счету Овечкина за 23 минуты на льду одна результативная передача Ти Джею Оши, шесть бросков по воротам и один силовой прием. Его напарник Евгений Кузнецов за 18 минут нанес один бросок по воротам «Предаторз», но выиграл девять из 11 вбрасываний.

В последний раз Овечкин забивал 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Всего на счету капитана «Вашингтона» пять голов и 12 передач в 27 играх, он является вторым снайпером в истории НХЛ (827 шайб), уступая только Уэйну Гретцки (894).