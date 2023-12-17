Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», продлив серию без голов до рекордных 12 игр.
«Вашингтон» проиграл в гостях «Нэшвиллу» со счетом 1:3.
На счету Овечкина за 23 минуты на льду одна результативная передача Ти Джею Оши, шесть бросков по воротам и один силовой прием. Его напарник Евгений Кузнецов за 18 минут нанес один бросок по воротам «Предаторз», но выиграл девять из 11 вбрасываний.
В последний раз Овечкин забивал 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).
Всего на счету капитана «Вашингтона» пять голов и 12 передач в 27 играх, он является вторым снайпером в истории НХЛ (827 шайб), уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Вашингтон» следующий матч проведет 18 декабря (2:00 мск) с «Каролина Харрикейнз». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу команды Овечкина в основное время с коэффициентом 4,10, на победу «Каролины» — с коэффициентом 1,75.
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