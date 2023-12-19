Экс-чемпион UFC предложил чеченскому рекордсмену провести бой-реванш

В первом поединке, который прошел в октябре, Камару Усман уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей

Хамзат Чимаев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман хотел был провести бой-реванш против Хамзата Чимаева. Об этом он сообщил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Усман опубликовал в сторис коллаж из нескольких фото с битвы взглядов и процедуры взвешивания перед их первым поединком и подписал пост: «Повторим?»

Бой состоялся 21 октября в Абу-Даби, Чимаев победил единогласным решением судей.

Чимаев родился в Чечне, в возрасте 18 лет эмигрировал в Швецию, под флагом которой выступал. В конце сентября он сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.

На счету 29-летнего Чимаева 13 побед и ни одного поражения в MMA. Первые две победы в UFC одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней. На счету 36-летнего Усмана 20 побед и четыре поражения.