Глава UFC анонсировал следующий бой Петра Яна
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет следующий бой на турнире в Майами (штат Флорида, США) 9 марта против китайца Сун Ядуна. Об этом на пресс-конференции заявил глава промоушена Дэйна Уайт.
Бой Яна с Ядуном планировался на 9 декабря в Китае, но россиянин снялся из-за травмы.
Также на турнире UFC 299 пройдут бои Майкл Пейдж — Кевин Холланд, Гилберт Бернс — Джек Делла Маддалена и Иэн Гарри — Джефф Нил.
У 30-летнего Яна 16 побед и пять поражений в UFC, он проиграл четыре из пяти последних боев в промоушене.
Сун выиграл 20 боев, семь проиграл, один завершил вничью и еще один был признан несостоявшимся.
Ян занимает пятое место в рейтинге бойцов легчайшего веса (до 61 кг), Сун Ядун — седьмое.
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