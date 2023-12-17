Глава UFC анонсировал следующий бой Петра Яна

Глава UFC: Петр Ян проведет следующий бой с Сун Ядуном в марте

Турнир пройдет в Майами 9 марта, соперником россиянина будет китаец Сун Ядун

Петр Ян (Фото: Louis Grasse / Zuma / ТАСС)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет следующий бой на турнире в Майами (штат Флорида, США) 9 марта против китайца Сун Ядуна. Об этом на пресс-конференции заявил глава промоушена Дэйна Уайт.

Бой Яна с Ядуном планировался на 9 декабря в Китае, но россиянин снялся из-за травмы.

Также на турнире UFC 299 пройдут бои Майкл Пейдж — Кевин Холланд, Гилберт Бернс — Джек Делла Маддалена и Иэн Гарри — Джефф Нил.

У 30-летнего Яна 16 побед и пять поражений в UFC, он проиграл четыре из пяти последних боев в промоушене.

Сун выиграл 20 боев, семь проиграл, один завершил вничью и еще один был признан несостоявшимся.

Ян занимает пятое место в рейтинге бойцов легчайшего веса (до 61 кг), Сун Ядун — седьмое.