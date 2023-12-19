Сальников назвал профанацией допуск россиян на Олимпиаду «с белым флагом»

Президент Всероссийской федерации плавания считает, что спортсменам самим будет неинтересно выступать в Париже на таких унизительных условиях. «Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии», — отметил Сальников

Владимир Сальников (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает унизительными условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом он заявил «РИА Новости».

«МОК не объявил ничего нового. Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного. Это очередная профанация, от которой мы уже устали», — сказал Сальников.

Глава ВФП отметил, что спортсмены имеют право выбора по поводу участия в Играх. «Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии», — заключил Сальников.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России. 14 декабря МОК заявил, что лицензии участников получили шесть россиян и пять белорусов, их имена не уточнялись.

Два лучших российских пловца уже отказались от участия в Играх в Париже на условиях МОК — это двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и действующий рекордсмен мира на 50-метровке на спине Климент Колесников.