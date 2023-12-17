Второй лидер сборной России по плаванию отказался ехать на Олимпиаду

Евгений Рылов вслед за Климентом Колесниковым отказался от участия в Олимпийских играх из-за критериев МОК. В 2022 году пловца отстранили на 9 месяцев за участие в митинге в честь годовщины присоединения Крыма к России и букву Z

Евгений Рылов на Олимпиаде в Токио (Фото: Harry How / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов заявил в эфире «Матч ТВ», что отказывается идти на поводу у МОК и ехать на Олимпийские игры в Париж.

«Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», — сказал Рылов.

Он отметил, что не пойдет на поводу у МОК, и призвал «верить в великий русский народ».

9 декабря ехать на Игры на условиях МОК отказался двукратный призер Игр-2020 и действующий рекордсмен мира на 50-метровке на спине Климент Колесников.

Условия допуска World Aquatics для россиян строже, чем у других федераций: в сентябре она допустила на турниры только по одному россиянину в каждой дисциплине.

МОК 8 декабря допустил россиян на Игры в Париже на строгих условиях, среди которых отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

Рылов из-за этого критерия вряд ли был бы допущен на Игры: в апреле 2022 года он был отстранен на девять месяцев от всех соревнований и мероприятий World Aquatics за участие в концерте в Лужниках, посвященном восьмой годовщине присоединения Крыма к России. Тогда Рылов вместе с другими олимпийцами появился на сцене в куртке с буквой Z на груди. На митинге-концерте, который, по данным МВД, собрал более 200 тыс. человек, выступил президент России Владимир Путин.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 15 декабря обвинили МОК в запуске «кампании по нейтрализации российских спортсменов».

Рылов выиграл на Олимпиаде в Токио золото на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также серебро в кролевой эстафете 4х200 м.