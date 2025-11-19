Путин заявил, что болельщики обращают внимание на качество судейства
Футбольные болельщики обращают внимание на качество судейства, заявил президент России Владимир Путин на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач.
Выставка открылась в штаб-квартире «Сбера» в рамках Международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).
Путину на выставке рассказали о платформе AI 4 Sport, которая может обеспечивать более объективное судейство в спорте, в том числе в футболе. «Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Также президент России заявил, что использование искусственного интеллекта в судействе делает этот спорт прозрачным и более честным.
