Путин заявил, что болельщики обращают внимание на качество судейства

Путину на конференции «Сбера» по ИИ рассказали о платформе AI 4 Sport, которая может обеспечивать более объективное судейство в спорте, в том числе в футболе

Фото: Вячеслав Прокофьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Футбольные болельщики обращают внимание на качество судейства, заявил президент России Владимир Путин на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач.

Выставка открылась в штаб-квартире «Сбера» в рамках Международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Путину на выставке рассказали о платформе AI 4 Sport, которая может обеспечивать более объективное судейство в спорте, в том числе в футболе. «Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Также президент России заявил, что использование искусственного интеллекта в судействе делает этот спорт прозрачным и более честным.