Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА после неудач в матчах в ноябре

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА после первого за четыре года поражения
Команда Валерия Карпина опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА. В ноябре сборная России сыграла вничью с Перу и уступила Чили
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сборная России по футболу после ноябрьских товарищеских матчей опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА.

Команда Валерия Карпина 12 ноября сыграла вничью в Санкт-Петербурге с командой Перу (1:1), а 15 ноября в Сочи уступила Чили (0:2).

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Карпина не проигрывали с момента отстранения — серия без поражений составила 23 игры. До игры с Чили последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года — в решающем матче отбора на чемпионат мира от Хорватии (0:1).

Лидером рейтинга остается сборная Испании, далее расположились Аргентина и Франция. На пятую строчку поднялась Бразилия, опередив Португалию и Нидерланды.

