Белый дом опубликовал видео со встречи Роналду и Трампа
Белый дом опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях видео со встречи президента США Дональда Трампа и португальского футболиста Криштиану Роналду.
В ролике Роналду, идя по коридору Белого дома вместе с невестой Джорджиной, беседует с Трампом и смеется.
«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», — говорится в посте. Обыгрывается игровой номер португальского футболиста и тот факт, что Трамп был 45-м, а сейчас является 47-м президентом США.
Ранее лучший бомбардир в истории мирового футбола Роналду и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили организованный Трампом торжественный ужин в Белом доме в честь визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Сейчас 40-летний форвард выступает за саудовский «Ан-Наср».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях