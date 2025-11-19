 Перейти к основному контенту
Белый дом опубликовал видео со встречи Роналду и Трампа

«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», — говорится в подписи к ролику

Белый дом опубликовал видео со встречи Роналду и Трампа
Video

Белый дом опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях видео со встречи президента США Дональда Трампа и португальского футболиста Криштиану Роналду.

В ролике Роналду, идя по коридору Белого дома вместе с невестой Джорджиной, беседует с Трампом и смеется.

«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», — говорится в посте. Обыгрывается игровой номер португальского футболиста и тот факт, что Трамп был 45-м, а сейчас является 47-м президентом США.

Ранее лучший бомбардир в истории мирового футбола Роналду и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили организованный Трампом торжественный ужин в Белом доме в честь визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Сейчас 40-летний форвард выступает за саудовский «Ан-Наср».

Криштиану Роналду Дональд Трамп
Криштиану Роналду
Дональд Трамп
