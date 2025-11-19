 Перейти к основному контенту
Как Трамп принял Роналду в Белом доме

Трамп выразил надежду на большее уважение сына из-за знакомства с Роналду
Во время ужина Роналду находился за столом рядом с бен Сальманом и в ходе речи Трампа удостоился аплодисментов

Фото: REUTERS / Tom Brenner
Фото: REUTERS / Tom Brenner
Фото: сцосети Криштиану Роналду
Фото: REUTERS / Tom Brenner
Фото: REUTERS / Tom Brenner
Фото: сцосети Криштиану Роналду
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Криштиану Роналду
Роналду во время ужина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
(Фото: REUTERS / Tom Brenner)
Роналду во время ужина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
(Фото: REUTERS / Tom Brenner)
Роналду с гостями ужина в Белом доме
(Фото: сцосети Криштиану Роналду)

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили организованный президентом США Дональдом Трампом торжественный ужин в Белом доме в честь визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Во время ужина форвард находился за столом рядом с принцем и в ходе речи Трампа удостоился аплодисментов.

Трамп в своей речи перед собравшимися первым упомянул Роналду: «Хочу поприветствовать всех. Сегодня этот зал заполнен лидерами бизнеса и спорта. Вы знаете, мой сын [Бэррон] — большой поклонник Роналду... Где здесь Роналду?.. (Аплодисменты.) И Бэррону удалось с ним познакомиться. Надеюсь, теперь у него будет больше уважения ко мне, потому что я вас познакомил».

Президент США не раз отмечал любовь сына к футболу, которым тот занимался в детстве.

Как Трамп принял Роналду в Белом доме
Video

В преддверии ужина Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии назвал Роналду величайшим футболистом. А также отметил, что для него «большая честь» принимать в Белом доме того, кто стал лицом модернизации Саудовской Аравии.

Именно после перехода Роналду в саудовский «Аль-Наср» в чемпионат Саудовской Аравии начали массово перебираться звезды футбола. Португалец считается одним из главным активов Саудовской Аравии. Он не только поднял престиж местного чемпионата, но и участвует в продвижении королевства среди туристов и инвесторов.

Мохаммед бен Сальман хочет снизить зависимость страны от нефтяных доходов за счет развития других сфер, включая спорт и туризм. В связи с этим Саудовская Аравия уже стала одним из мировых спортивных центров.

Руслан Алиев
Криштиану Роналду Дональд Трамп Белый дом Мухаммад бин Салман Аль Сауд
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
