ЧМ-2026⁠,
0

Аршавин поздравил Адвоката с выходом на ЧМ-2026 со сборной Кюрасао

Аршавин: «Дик Адвокат с Кюрасао подтвердил свой класс даже в солидном возрасте»
Сюжет
ЧМ-2026
Бывший футболист «Зенита» и сборной России заявил, что 78-летний Дик Адвокат подтвердил свой класс даже в солидном возрасте
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поздравил Дика Адвоката, который вместе со сборной Кюрасао вышел в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», — сказал Аршавин «Чемпионату».

Команда Кюрасао, которую возглавляет 78-летний бывший тренер «Зенита», сборных России и Нидерландов, успешно прошла отбор на ЧМ-2026.

Кюрасао станет самой маленькой страной-участницей в истории чемпионата мира как по площади (444 кв. км, 181-е место в мире), так и по численности населения (155,8 тыс. на момент переписи 2023 года, 195-е место в мире).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Адвокат тренировал «Зенит» в 2006–2009 годах, сборную России — в 2010–2012 годах. Аршавин играл под его руководством и в клубе, и в национальной команде.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Андрей Аршавин Дик Адвокат ЧМ-2026 Кюрасао сборная Кюрасао по футболу
Андрей Аршавин фото
Андрей Аршавин
спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
