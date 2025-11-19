 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,55 x 3,85 2 1,97 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина

Олюниной было 82 года. Она является победительницей Игр-1972 в Саппоро в эстафете, двукратной чемпионкой мира
Алевтина Олюнина
Алевтина Олюнина (Фото: Гиви Киквадзе, Анатолий Рухадзе / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Алевтина Олюнина скончалась на 83‑м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Олюнина завоевала золото Олимпиады 1972 года в Саппоро в эстафете 3x5 км. На тех же Играх на ее счету было серебро в гонке на 10 км. Также лыжница является двукратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой СССР.

Олюнина — первая спортсменка из Костромской области, ставшая олимпийским призером.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи
Материалы по теме
Вяльбе заявила, что лучшая российская лыжница вернется в спорт из декрета
Спорт
Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира
Спорт
Россия оспорила в CAS решение не допускать лыжников на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
К директору по безопасности «Нафтогаза» пришли с обысками Политика, 15:22
Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS Политика, 15:19
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 15:17
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 15:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 15:15
Как селлерам правильно рассчитать налог на УСН и НДСПодписка на РБК, 15:14
Депутаты одобрили проект о профессиональном обучении для несдавших ОГЭ Общество, 15:09
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина Спорт, 15:09
Сикорский призвал помочь Киеву, напомнив о правках Сталина в Конституции Политика, 15:08
Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026 Спорт, 15:03
В НАТО на закрытой встрече обсудили слабость перед Россией Политика, 15:03
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 14:59
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59