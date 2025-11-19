Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Алевтина Олюнина скончалась на 83‑м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.
Олюнина завоевала золото Олимпиады 1972 года в Саппоро в эстафете 3x5 км. На тех же Играх на ее счету было серебро в гонке на 10 км. Также лыжница является двукратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой СССР.
Олюнина — первая спортсменка из Костромской области, ставшая олимпийским призером.
