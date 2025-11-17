Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу

Сборная Норвегии обыграла Италию со счетом 4:1 и впервые с 1998-го прошла на чемпионат мира. Норвежская команда победила во всех отборочных матчах

Сборная Норвегии по футболу прошла на чемпионат мира 2026 года, обыграв в матче отборочного турнира команду Италии.

Матч в Милане завершился со счетом 4:1. Первый мяч забил итальянец Франческо Эспозито на 11-й минуте. Однако на 63-й минуте Антонио Нуса сравнял счет, а затем Эрлинг Холанд оформил дубль — забив мячи на 78-й и 79-й минутах. Последний удар в ворота нанес Йёрген Ларсен (90+3).

Команда Норвегии прошла в чемпионат мира впервые с 1998 года. Сборная выиграла все отборочные матчи.