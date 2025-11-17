 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Армения 1 1,08 x 10,5 2 34 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Украина Исландия 1 1,06 x 10,5 2 100 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Норвегия 1 100 x 18 2 1,02 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,1 x 2,8 2 3,95 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,05 x 12,5 2 45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,28 x 5,7 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 5,8 x 4 2 1,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу

Сборная Норвегии обыграла Италию со счетом 4:1 и впервые с 1998-го прошла на чемпионат мира. Норвежская команда победила во всех отборочных матчах

Сборная Норвегии по футболу прошла на чемпионат мира 2026 года, обыграв в матче отборочного турнира команду Италии.

Матч в Милане завершился со счетом 4:1. Первый мяч забил итальянец Франческо Эспозито на 11-й минуте. Однако на 63-й минуте Антонио Нуса сравнял счет, а затем Эрлинг Холанд оформил дубль — забив мячи на 78-й и 79-й минутах. Последний удар в ворота нанес Йёрген Ларсен (90+3).

Команда Норвегии прошла в чемпионат мира впервые с 1998 года. Сборная выиграла все отборочные матчи.

Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 через стыковые матчи
Спорт
Александр Зубков

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Александра Озерова
ЧМ-2026 Италия Норвегия Футбол
Материалы по теме
Сборная Украины сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 через стыковые матчи
Спорт
Сборная Испании разгромила Грузию и практически вышла на ЧМ-2026
Спорт
Ирландия вырвала у Венгрии путевку в стыковые матчи ЧМ на 96-й минуте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах Технологии и медиа, 02:59
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней Общество, 02:58
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу Спорт, 02:30
В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину Политика, 02:05
Орбан ответил на вопрос, является ли он «троянским конем» Путина Политика, 02:00
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России Экономика, 02:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Во Львовской области водитель взорвал гранату после остановки полицией Общество, 01:44
Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов Политика, 01:20
Премьер-министр Словакии отменил праздничное обращение из-за болезни Общество, 01:04
В Донецке и Горловке пропал свет Политика, 01:02
Наиболее выгодные России для свободной торговли страны. Инфографика Экономика, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Конго из-за оползня на руднике погибли более 30 человек Общество, 00:46