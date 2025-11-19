Глава «Динамо» заявил, что Ротенберг может возглавить любой клуб в КХЛ
Роман Ротенберг может возглавить любой из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.
«Он занимается своей работой, и она ему очень нравится. Мы благодарны за его труд. Роман Борисович — тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге», — ответил Сушко на вопрос, может ли Ротенберг в теории возглавить «Динамо».
Сушко отметил, что Ротенберг и сейчас продолжает заниматься тренерской деятельностью. «Тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех», — добавил гендиректор «Динамо».
17 ноября «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. И.о. стал Вячеслав Козлов.
Бывший главный тренер петербургского СКА Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо» в начале июля. Перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея. Также Ротенберг продолжает занимать пост первого вице-президента ФХР и возглавляет сборную «Россия 25».
