Тюкавин спас «Динамо» от проигрыша «Ахмату» на 93-й минуте

Матч в Москве закончился со счетом 2:2. Гости вышли вперед на 88-й минуте, но Тюкавин успел забить в компенсированное время

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» продлило безвыигрышную серию ничьей с грозненским «Ахматом» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ)

Матч в Москве закончился со счетом 2:2.

У «Динамо» на 17-й минуте забил Иван Сергеев, а на 93-й — Константин Тюкавин.

У «Ахмата» отличились Георгий Мелкадзе (21) и Эгаш Касинтура (88).

На 38-й Лечи Садулаев не забил пенальти в ворота хозяев.

«Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, не побеждает с 26 сентября, на счету команды 16 очков и восьмое место в таблице.

У «Ахмата» под руководством Станислава Черчесова также 16 очков и девятая строчка.

В 13-м туре «Динамо» 26 октября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Ахмат» днем позже примет «Сочи».