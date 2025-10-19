Тюкавин спас «Динамо» от проигрыша «Ахмату» на 93-й минуте
Московское «Динамо» продлило безвыигрышную серию ничьей с грозненским «Ахматом» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ)
Матч в Москве закончился со счетом 2:2.
У «Динамо» на 17-й минуте забил Иван Сергеев, а на 93-й — Константин Тюкавин.
У «Ахмата» отличились Георгий Мелкадзе (21) и Эгаш Касинтура (88).
На 38-й Лечи Садулаев не забил пенальти в ворота хозяев.
«Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, не побеждает с 26 сентября, на счету команды 16 очков и восьмое место в таблице.
У «Ахмата» под руководством Станислава Черчесова также 16 очков и девятая строчка.
В 13-м туре «Динамо» 26 октября сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Ахмат» днем позже примет «Сочи».
