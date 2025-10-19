«Зенит» разгромил худшую команду РПЛ
Петербургский «Зенит» крупно обыграл «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0.
Матч прошел на стадионе «Фишт».
У «Зенита» забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54-й, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти). В середине первого тайма у гостей отменили гол Вендела после видеопросмотра.
В концовке первого тайма из-за травмы поле покинул Матео Кассьерра.
У «Зенита» четвертое место в таблице и 23 очка, у «Сочи» пять очков и последняя строчка.
В 13-м туре «Зенит» 26 октября примет московское «Динамо», а «Сочи» на следующий день сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
