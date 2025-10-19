 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 100 x 23 2 1,02 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,5 x 2,85 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 1,62 x 4,6 2 5,3 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,72 x 3,6 2 5,1 Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,6 x 3,55 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,37 x 5,2 2 7,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,75 x 3,2 2 2,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4 2 5,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 5 x 4,2 2 1,62 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Зенит» разгромил худшую команду РПЛ

«Зенит» разгромил в гостях «Сочи»
«Зенит» победил «Сочи» со счетом 3:0, дважды реализовав пенальти. Еще один гол отменили после вмешательства VAR
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

Петербургский «Зенит» крупно обыграл «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0.

Матч прошел на стадионе «Фишт».

У «Зенита» забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54-й, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти). В середине первого тайма у гостей отменили гол Вендела после видеопросмотра.

В концовке первого тайма из-за травмы поле покинул Матео Кассьерра.

У «Зенита» четвертое место в таблице и 23 очка, у «Сочи» пять очков и последняя строчка.

В 13-м туре «Зенит» 26 октября примет московское «Динамо», а «Сочи» на следующий день сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Зенит ФК Сочи Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
«Локомотив» разгромил ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ
Спорт
«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ
Спорт
Клуб Дзюбы впервые с июля выиграл матч в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Замглавы Нефтеюганска предъявили обвинение после обысков в администрации Общество, 17:01
Нетаньяху поручил принять решительные меры в секторе Газа после атак Политика, 16:49
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Писториус счел российский Северный флот угрозой для линий связи НАТО Политика, 16:34
«Зенит» разгромил худшую команду РПЛ Спорт, 16:32
Теннисист Хольгер Руне порвал ахиллово сухожилие Спорт, 16:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В Дублине обвинили подростка из Сомали в убийстве ровесника с Украины Общество, 16:27
В Красноярском крае задержали замглавы закрытого города Железногорска Общество, 16:24
Минкультуры Франции назвало время, за которое удалось ограбить Лувр Общество, 16:02
Посетителей Лувра эвакуировали после ограбления. Видео Общество, 15:55
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года Спорт, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Вологодский губернатор пообещал разобраться с данными о драке своего зама Политика, 15:46