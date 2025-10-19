Янчук назвал победу Медведева символом возвращения на прежний уровень

Экс-представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) Виктор Янчук отметил, что победа Медведева на турнире в Алма-Ате является очень своевременным и нужным выступлением для теннисиста

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Победа Даниила Медведева на турнире ATP в Казахстане — хороший символ его возвращения «на круги своя». Такое мнение в беседе с «РБК Спорт» выразил бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

«Именно победа — это как раз хороший символ и поддержка для того, чтобы вернуться на круги своя. Выигрыш турнира — это значимая веха, заметное событие для теннисистов. Это своевременное и очень нужное выступление, нужная победа, которая придаст уверенность и вернет уверенность, потому что класс у него высокий, так или иначе. Я думаю, Даниил в хорошей форме и с такой уверенностью, конечно, будет прибавлять», — сказал Янчук.

Он отметил, что Медведеву необходимы победы и участие в турнирах, пусть даже не самых престижных. По его словам, эти успехи вселяют уверенность и «позволяют выступать с большими амбициями на турнирах «Большого шлема».

Сегодня, 19 октября, Даниил Медведев одержал первую победу с 2023 года, выиграв турнир серии ATP 250 в Алма-Ате.

В финале россиянин обыграл француза Корентена Муте (41-ю ракетку мира). Этот триумф прервал серию из шести подряд поражений в финалах, начавшуюся с «Мастерс» в Риме в 2023 году.

Всего же этот титул стал 21-м в карьере Медведева в разных турнирах. По этому показателю он сравнялся с Николаем Давыденко по количеству трофеев в одиночном разряде, войдя в тройку лидеров среди российских теннисистов. Больше титулов имеют лишь Мария Шарапова (36) и Евгений Кафельников (26).