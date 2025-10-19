 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 100 x 23 2 1,02 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 100 x 21 2 1,02 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1 2,4 x 3,95 2 2,6 Футбол Италия. Серия А Милан Фиорентина 1 1,7 x 3,65 2 5,2 Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,6 x 3,55 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,37 x 5,2 2 7,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,75 x 3,2 2 2,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4 2 5,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 5 x 4,2 2 1,62 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Янчук назвал победу Медведева символом возвращения на прежний уровень

Янчук назвал победу Медведева в Казахстане своевременной и нужной вехой
Экс-представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) Виктор Янчук отметил, что победа Медведева на турнире в Алма-Ате является очень своевременным и нужным выступлением для теннисиста
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Победа Даниила Медведева на турнире ATP в Казахстане — хороший символ его возвращения «на круги своя». Такое мнение в беседе с «РБК Спорт» выразил бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса (ITF) и заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

«Именно победа — это как раз хороший символ и поддержка для того, чтобы вернуться на круги своя. Выигрыш турнира — это значимая веха, заметное событие для теннисистов. Это своевременное и очень нужное выступление, нужная победа, которая придаст уверенность и вернет уверенность, потому что класс у него высокий, так или иначе. Я думаю, Даниил в хорошей форме и с такой уверенностью, конечно, будет прибавлять», — сказал Янчук.

Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
Спорт
Даниил Медведев

Он отметил, что Медведеву необходимы победы и участие в турнирах, пусть даже не самых престижных. По его словам, эти успехи вселяют уверенность и «позволяют выступать с большими амбициями на турнирах «Большого шлема».

Сегодня, 19 октября, Даниил Медведев одержал первую победу с 2023 года, выиграв турнир серии ATP 250 в Алма-Ате.

В финале россиянин обыграл француза Корентена Муте (41-ю ракетку мира). Этот триумф прервал серию из шести подряд поражений в финалах, начавшуюся с «Мастерс» в Риме в 2023 году.

Всего же этот титул стал 21-м в карьере Медведева в разных турнирах. По этому показателю он сравнялся с Николаем Давыденко по количеству трофеев в одиночном разряде, войдя в тройку лидеров среди российских теннисистов. Больше титулов имеют лишь Мария Шарапова (36) и Евгений Кафельников (26).

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мельникова
теннис ATP Даниил Медведев победа
Материалы по теме
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Le Parisien сообщило, что нашли еще одно украшение из похищенных из Лувра Общество, 18:36
Трамп допустил, что Украина потеряет часть территорий после конфликта Политика, 18:23
Чемпион Australian Open заявил, что у Медведева прошел основной кризис Спорт, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Трамп заявил, что у России и США большой потенциал для торговли Политика, 18:08
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Историк-искусствовед рассказала, что выдает грабителей музеев Общество, 17:57
Сальдо заявил о переходе промзоны Херсона под контроль России Политика, 17:53
Янчук назвал победу Медведева символом возвращения на прежний уровень Спорт, 17:50
Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака простаты Общество, 17:46
Даниил Медведев назвал потрясающей свою победу на турнире в Алма-Ате Спорт, 17:37
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Лидер КХЛ выиграл один из самых результативных матчей в истории турнира Спорт, 17:21