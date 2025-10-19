 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Чемпион Australian Open заявил, что у Медведева прошел основной кризис

Чемпион Australian Open Ольховский заявил, что основной кризис Медведева прошел
Андрей Ольховский отметил, что завоевание титула на турнире ATP в Алма-Ате, ставшее первым с 2023 года, безусловно, придаст еще больше уверенности Даниилу Медведеву
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел основной игровой кризис. Об этом «РБК Спорт» заявил первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде Андрей Ольховский.

В финальном матче турнира ATP в Алма-Ате Даниил Медведев одержал победу над французом Корентеном Муте (41-й в мировом рейтинге). Этот трофей стал для российского теннисиста первым с 2023 года и 21-м в его карьере.

«По игре основной кризис прошел, и смена обстановки могла психологически очень хорошо повлиять на Даню — он сейчас показывает намного более уверенный теннис, чем, скажем, до US Open (турнир проходил с 18 по 21 августа). Поэтому еще в Китае мы видели хорошую игру. То, что сейчас победил в Алматы, — молодец. Прилетел очень уставший, восстановился и, конечно, показал солидный и хороший теннис», — сказал Ольховский.

Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
Спорт
Даниил Медведев

Он отметил, что эта победа, безусловно, придаст Медведеву уверенности. При этом Ольховский подчеркнул, что в последних трех турнирах уровень игры российского теннисиста был высоким: «И психология возвращается на тот уровень, который мы привыкли видеть ранее».

Предыдущая победа Даниила Медведева в серии ATP датируется «Мастерс» в Риме в 2023 году. После этого теннисист потерпел поражение в шести финалах подряд.

После расставания с многолетним тренером Жилем Сервара в текущем сезоне Медведев показал впечатляющую статистику, выиграв 12 из 15 матчей. Его новыми наставниками являются швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гётцке.

Теперь, имея 21 титул в одиночном разряде, Медведев входит в тройку лидеров по этому показателю среди российских теннисистов. Он сравнялся с Николаем Давыденко, уступая лишь Марии Шараповой (36) и Евгению Кафельникову (26).

Победа в Алма-Ате принесет Медведеву $160 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, что позволит ему сохранить 14-е место в live-версии рейтинга ATP.

Полина Мельникова
теннис Даниил Медведев победа ATP
