Спорт⁠,
0

Защитнику ЦСКА сломали нос в дерби с «Локомотивом»

Защитнику ЦСКА Дивееву сломали нос в дерби с «Локомотивом»
ЦСКА накануне проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3. Дивеев провел на поле весь матч. Из-за травмы он пропустит кубковую игру с «Акроном»
Игорь Дивеев
Игорь Дивеев (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в игре 12-го тура РПЛ с «Локомотивом», сообщила пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА 18 октября проиграл в гостях «железнодорожникам» со счетом 0:3. Дивеев провел на поле весь матч.

Футболист пропустит следующую игру с тольяттинским «Акроном» в Кубке России 21 октября и может выйти на поле в 13-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» 25 октября.

Дивеева вызывали в сборную на матчи с Ираном и Боливией. Игру с иранцами (2:1) он пропустил из-за проблем с голеностопом, а против Боливии (3:0) вышел в стартовом составе и отыграл один тайм.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК ЦСКА Игорь Дивеев
