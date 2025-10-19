Защитнику ЦСКА сломали нос в дерби с «Локомотивом»
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в игре 12-го тура РПЛ с «Локомотивом», сообщила пресс-служба армейского клуба.
ЦСКА 18 октября проиграл в гостях «железнодорожникам» со счетом 0:3. Дивеев провел на поле весь матч.
Футболист пропустит следующую игру с тольяттинским «Акроном» в Кубке России 21 октября и может выйти на поле в 13-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» 25 октября.
Дивеева вызывали в сборную на матчи с Ираном и Боливией. Игру с иранцами (2:1) он пропустил из-за проблем с голеностопом, а против Боливии (3:0) вышел в стартовом составе и отыграл один тайм.
