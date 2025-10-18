«Локомотив» разгромил ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли столичный ЦСКА со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первые два гола «Локомотив» забил красивыми ударами. Сначала на 17-й минуте полузащитник Алексей Батраков отличился из-за пределов штрафной — мяч с рикошетом от штанги попал точно в ближнюю девятку.
В компенсированное к первому тайму время голкипер ЦСКА Владислав Тороп, который играет вместо травмированного Игоря Акинфеева, выносил от ворот и попал в нападающего Дмитрия Воробьева. Мяч отлетел к правой лицевой линии, форвард «Локомотива» его догнал и с нулевого угла пробил точно под дальнюю штангу.
На 88-й минуте довершил разгром ЦСКА форвард Николай Комличенко.
«Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. ЦСКА с 24 очками расположился на третьей строчке.
«Локомотив» остается единственной командой без поражений в нынешнем сезоне РПЛ.
В следующем туре «Локомотив» 26 октября на выезде встретится с тольяттинским «Акроном», ЦСКА днем ранее примет самарские «Крылья Советов».
