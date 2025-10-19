 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS

Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS с 29 голами
Месси стал первым обладателем «Золотой бутсы» из «Интер Майами». Всего у 38-летнего аргентинца 29 голов и 19 передач в этом сезоне, ему не хватило одного очка по системе «гол плюс пас» до повторения рекорда лиги
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Johnnie Izquierdo / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярного сезона MLS с «Нэшвиллом» (5:2) и стал лучшим бомбардиром турнира с 29 голами.

Также у 38-летнего Месси в этом сезоне первое место в лиге по передачам (19 в 28 матчах) — ему не хватило всего одного очка по системе «гол плюс пас» до повторения рекорда лиги, который установил Карлос Вела в «Лос-Анджелесе» в 2019 году (34 гола и 15 передач).

Месси стал первым в истории клуба обладателем «Золотой бутсы» и первым с 2021 года представителем Аргентины, получившим эту награду (после Валентина Кастельяноса из «Нью-Йорк Сити»).

Миранчук рассказал о впечатлениях от игры против Месси
Спорт
Алексей Миранчук (слева) и Лионель Месси (в центре)

В первом раунде плей-офф MLS «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом» в серии до двух побед.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси — самый титулованный футболист в истории. Среди его главных наград — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, десять побед в чемпионате Испании.

