Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярного сезона MLS с «Нэшвиллом» (5:2) и стал лучшим бомбардиром турнира с 29 голами.
Также у 38-летнего Месси в этом сезоне первое место в лиге по передачам (19 в 28 матчах) — ему не хватило всего одного очка по системе «гол плюс пас» до повторения рекорда лиги, который установил Карлос Вела в «Лос-Анджелесе» в 2019 году (34 гола и 15 передач).
Месси стал первым в истории клуба обладателем «Золотой бутсы» и первым с 2021 года представителем Аргентины, получившим эту награду (после Валентина Кастельяноса из «Нью-Йорк Сити»).
В первом раунде плей-офф MLS «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом» в серии до двух побед.
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси — самый титулованный футболист в истории. Среди его главных наград — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, десять побед в чемпионате Испании.
