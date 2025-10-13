Миранчук рассказал о впечатлениях от игры против Месси
Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук рассказал ТАСС, что за время игры в MLS ему пока не удалось пообщаться с Лионелем Месси, но за игрой аргентинца интересно наблюдать.
Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года.
«Диалога с Месси никакого не было. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол», — сказал Миранчук.
Миранчук дважды играл против «Интер Майами» Месси в регулярном чемпионате MLS и три раза в плей-офф. В прошлом сезоне команда Миранчука выбила «Интер Майами» в 1/8 финала плей-офф.
