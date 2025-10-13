 Перейти к основному контенту
Миранчук рассказал о впечатлениях от игры против Месси

Миранчук: Месси тяжело описать словами
Алексей Миранчук с лета прошлого года играет в MLS за «Атланту» и уже пять раз выходил на поле против «Интера Майами», за который выступает Лионель Месси. По словам полузащитника, за игрой аргентинца интересно следить
Алексей Миранчук (слева) и Лионель Месси (в центре)
Алексей Миранчук (слева) и Лионель Месси (в центре) (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук рассказал ТАСС, что за время игры в MLS ему пока не удалось пообщаться с Лионелем Месси, но за игрой аргентинца интересно наблюдать.

Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года.

«Диалога с Месси никакого не было. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол», — сказал Миранчук.

Миранчук дважды играл против «Интер Майами» Месси в регулярном чемпионате MLS и три раза в плей-офф. В прошлом сезоне команда Миранчука выбила «Интер Майами» в 1/8 финала плей-офф.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
MLS Алексей Миранчук
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
