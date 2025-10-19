Российские гимнасты выступят на первом за четыре года ЧМ. Чего ждать

Российские гимнасты выступят на первом с 2021 года чемпионате мира. Они будут представлены в нейтральном статусе. Что говорят о шансах россиян на турнире — в материале «РБК Спорт»

Ангелина Мельникова (Фото: Global Look Press)

Россияне выступят на первом за четыре года чемпионате мира по спортивной гимнастике. Турнир пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

На чемпионате мира в нейтральном статусе выступят десять российских гимнастов, среди которых и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. В состав сборной также вошли Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Лейла Васильева, Даниел Маринов, Мухаммаджон Якубов, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Илья Заика и Алексей Усачев.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за спецоперации. Однако в начале марта 2025 года FIG начала выдавать нейтральный статус россиянам. Уже в апреле все получившие нейтральный статус российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Причиной такого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам». Но в июне 2025 года Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о возвращении российских гимнастов на международные турниры. В середине сентября в Кубке претендентов 2025 в Париже по спортивной гимнастике приняла участие Ангелина Мельникова, которая завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне.

Как оценивают шансы россиян на ЧМ

Валентина Родионенко, старший тренер российской сборной

«Все очень сложно и будет очень напряженно. Это не просто так — не выступать четыре года на соревнованиях такого уровня. Они нормально готовы. Все будет зависеть от того, как ситуация будет складываться. Я думаю, что все должно пройти нормально», — сказала Родионенко «РБК Спорт».

Родионенко отметила, что российским гимнастам, которые впервые выступят на международных стартах, будет тяжело утверждаться на чемпионате мира.

«У нас из четырех девочек опытная одна Мельникова, которую уже знают все в мировой гимнастике. Три девочки — новички. Они впервые выходят на этот помост. Конечно, будет непросто. Но они готовы для того, чтобы соревноваться. У них хорошая программа. Но вы знаете, когда человек неизвестный, нет никакого имени пока, утверждаться непросто. Тем более, когда они в такой ситуации. То же самое у мальчиков. Один Поляшов, который имеет опыт на международных стартах, остальные ребята впервые. Будем надеяться, что все будет нормально», — отметила она.

Тренер сборной добавила, что после длительного перерыва встретиться с соперниками, которые за эти четыре года прошли все старты, будет непросто.

«Мне трудно сказать о давлении на спортсменов. Например, мы очень боялись, что будет давление, когда в Париж полетела Мельникова. Оказалось, все очень дружелюбно, прекрасно ее принимали. Мы не будем загадывать. Будем надеяться, что также по отношению к нашим спортсменам будет нормальное отношение», — заключила она.

Мельникова 15 сентября завоевала золотую медаль на этапе World Challenge Cup в Париже в упражнениях на бревне.

Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

«Отталкиваясь от выступления на чемпионате России, я увидела достаточно хорошую команду способных, талантливых девчонок и мальчишек. Потенциальные возможности на чемпионате мира есть на самый большой успех. У нас хороший лидер Ангелина Мельникова, которая в состоянии повести за собой. Предпосылки есть для того, чтобы выступить хорошо. Но гимнастика сегодня настолько трудная, рискованная. Плюс надо никогда не снимать с повестки дня долгое отсутствие больших международных стартов. Конечно, это скажется на выступлении. Не каждый крепко устойчивый. Все будет зависеть от того, как ребята преодолеют это. Мастерство у них есть, выучены они хорошо. Все должно сложиться», — сказала Иванова «РБК Спорт».

«Абсолютно такая же ситуация в мужской гимнастике. У нас во главе стоит Даниел Маринов — это такая хорошая классная глыба. Он демонстрирует гордую российскую школу гимнастики. Конечно, за ним последуют ребята, которые тоже постараются. Если каждый из ребят сделает то, что он умеет, то уже будет хорошо», — добавила она.

По мнению Ивановой, приоритетным снарядом, в которой российские гимнастки смогут побороться за призовые места, являются брусья.

«Очень не хотелось бы, чтобы наш ведущий снаряд ушел в какую-то другую сторону. У нас есть Рощина, у нее блестящая новаторская комбинация. И Ангелину Мельникова, на которую у меня особые надежды как на капитана, на человека, прошедшего уже огонь и воду. Самое главное, она обладает всеми титулами, какие существуют и стаж у нее уже неслабый. Она будет выполнять и лидерскую, и капитанскую позиции», — добавила Иванова.

Она отметила, что одним из «мощнейших давлений» является то, что для россиян соревнование пройдет впервые после долгого перерыва.

«У мальчишек все молоды, хороши. Большое отсутствие и опыт выступлений на больших международных соревнованиях является небольшим оправданием. Мы проводили БРИКС, но там не такая конкуренция. Поэтому, конечно, в этом плане будет потруднее, чем обычно. Я даже не хочу обсуждать, что кто-то их будет специально гнобить. Смелей в бой, и чтобы они не забывали, что они носители ведущей гимнастики мира», — заключила она.

Мария Пасека, многократная призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике

«Ребята все готовы. У них было очень много времени подготовиться. Тем более, только недавно прошел чемпионат России. Ребята показали неплохой результат. Самое главное, если будут какие-то провокации, не обращать на это внимания. Нужно делать свою работу, завоевывать свои золотые медали и возвращаться домой», — рассказала Пасека «РБК Спорту».

«Последние четыре года я не особо смотрела мировые соревнования, но мне попадались какие-то отрывки. Я заметила, что достаточно много новых детей пришло в основные составы. Поэтому кого-то из стареньких узнать уже тяжело. Еще остались две итальянки-близняшки Азия и Алиса Д’Амато и хорошая брусистка из Бельгии Нина Дерваль», — отметила она.

Пасека также считает, что ключевым фактором удачного выступления россиян является то, как они справятся с давлением.

«Не знаю, как психологически себя будут вести ребята. Потому что они давно не выступали за границей. Все-таки немаловажным фактором является перелет и так далее. Пока тяжело что-либо говорить. Мне кажется, в принципе, на всех снарядах они должны быть готовы. Ключевым фактором является именно психологическое давление на атлетов и то, как они справятся с ним. Нужно понимать, как их там встретят. Я, конечно, верю всегда в лучшее. Уверена, что спорт вне политики и все будет хорошо. Я желаю нашим ребятам удачи и, самое главное, без травм», — заключила она.

Андрей Родионенко, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике

«Все будет нормально, поверьте. Помост покажет, как все будет. Здесь немного по-другому работает, это не так, как планировали с остальными. Для нас новые правила соревнований в новом олимпийском цикле, которые до сих пор не окончательно утверждены. Первый год олимпийского цикла — это своеобразная проверка всех уровней: судьей, спортсменов, тренеров. Администрация примиряется с новым стартом будущего года. Это личные соревнования. Интересно, полезно и необходимо. А вот как все пройдет, мы с вами вместе посмотрим в ближайшие дни. Мы всегда готовы к давлению. Даже после многолетнего перерыва мы будем устойчивы», — отметил Родионенко «РБК Спорт».