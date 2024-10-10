Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Надалю 38 лет, он за карьеру выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». Последним турниром испанца будет финал Кубка Дэвиса

Рафаэль Надаль (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в соцсети X, что принял решение завершить карьеру в 38 лет.

Последним турниром Надаля будет финал Кубка Дэвиса (пройдет с участием восьми команд с 19 по 24 ноября в испанской Малаге).

«Реальность такова, что у меня было несколько трудных лет, особенно последние два года», — сказал Надаль, назвав уход из тенниса очень трудным решением.

Он отметил, что даже не мог представить, насколько успешной окажется его карьера.

Надаль в 2023 году получил травму во втором круге Australian Open и спустя некоторое время признал, что восстановление пошло не по плану.

В этом году он провел только 19 матчей в ATP, а всего за последние два сезона — 23.

Всего на счету Надаля, начавшего профессиональную карьеру в 2001 году, 92 победы на турнирах ATP, в том числе 22 на турнирах «Большого шлема», из которых рекордные 14 на «Ролан Гаррос», четыре на US Open и по две на Australian Open и Уимблдоне. На его счету 36 титулов «Мастерс», а большинство турниров (63) испанец выиграл на грунтовых кортах.

По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24).

Надаль провел 209 недель в качестве первой ракетки мира.

Испанец выиграл Олимпиаду-2008 в одиночном разряде и победил на Играх-2016 в парах.

Со сборной Испании он пять раз побеждал в Кубке Дэвиса. Из крупных соревнований он не смог выиграть только Итоговый турнир ATP.

Надаля пять раз признавали лучшим игроком года в ATP, он четыре раза получал премию Laureus (спортивный «Оскар») — за прорыв года, возвращение года и дважды как спортсмен года.

Помимо Надаля, только Андрей Агасси и Джокович выиграли все четыре «Больших шлема» и Олимпиаду в одиночном разряде.