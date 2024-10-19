ЦСКА с минимальным счетом обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Автором единственного забитого мяча стал Тамерлан Мусаев

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиши (РПЛ).

Гол забил Тамерлан Мусаев (56-я минута).

ЦСКА набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 11 очками расположилось на 11-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 26 октября примет воронежский «Факел», «Динамо» в тот же день дома сыграет с тольяттинским «Акроном».