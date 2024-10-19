«Краснодар» разгромил «Спартак» и поднялся на первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0. «Краснодар» опережает на одно очко «Зенит», «Спартак» после 12 туров расположился на шестом месте в турнирной таблице

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Футболисты «Краснодара» обыграли московский «Спартак» со счетом 3:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мячи забили Кевин Ленини (8-я минута) и Виктор Са (45+1), также автогол на счету полузащитника «Спартака» Хесуса Медины (90+6).

«Краснодар» все еще остается единственным клубом без поражений в РПЛ в нынешнем сезоне.

Как сообщает Opta, «Краснодар» стал пятой командой в истории чемпионата России, выигравшей девять матчей подряд. Ранее это удавалось «Алании», ЦСКА, «Локомотиву» и «Зениту».

«Краснодар» набрал 30 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. На второй строчке петербургский «Зенит», уступающий лидеру одно очко. «Спартак» с 19 очками расположился на шестом месте.

В следующем туре «Краснодар» 28 октября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Пари НН».

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