«Краснодар» разгромил «Спартак» и поднялся на первое место в РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли московский «Спартак» со счетом 3:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мячи забили Кевин Ленини (8-я минута) и Виктор Са (45+1), также автогол на счету полузащитника «Спартака» Хесуса Медины (90+6).
«Краснодар» все еще остается единственным клубом без поражений в РПЛ в нынешнем сезоне.
Как сообщает Opta, «Краснодар» стал пятой командой в истории чемпионата России, выигравшей девять матчей подряд. Ранее это удавалось «Алании», ЦСКА, «Локомотиву» и «Зениту».
«Краснодар» набрал 30 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. На второй строчке петербургский «Зенит», уступающий лидеру одно очко. «Спартак» с 19 очками расположился на шестом месте.
В следующем туре «Краснодар» 28 октября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Пари НН».
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