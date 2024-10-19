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Хачанов вышел в финал турнира в Алма-Ате

Хачанов победил Вукича и вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате
Российский теннисист в 1/2 финала победил Александара Вукича из Австралии в трех сетах. В решающем матче его соперником будет канадец Габриэль Диалло
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате.

В 1/2 финала 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил австралийца Александара Вукича, 85-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

В решающем матче соперником Хачанова будет канадец Габриэль Диалло (118-й номер рейтинга ATP).

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Хачанов в этом сезоне выиграл турнир ATP в Дохе и занимает в мировом рейтинге 26-е место.

Турнир в Алма-Ате завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов
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