Хачанов победил Вукича и вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате

Хачанов вышел в финал турнира в Алма-Ате

Российский теннисист в 1/2 финала победил Александара Вукича из Австралии в трех сетах. В решающем матче его соперником будет канадец Габриэль Диалло

Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP в Алма-Ате.

В 1/2 финала 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил австралийца Александара Вукича, 85-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

В решающем матче соперником Хачанова будет канадец Габриэль Диалло (118-й номер рейтинга ATP).

Хачанов в этом сезоне выиграл турнир ATP в Дохе и занимает в мировом рейтинге 26-е место.

Турнир в Алма-Ате завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.