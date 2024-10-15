ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в 1000-м матче Шипачева в КХЛ

ЦСКА до 57-й минуты вел со счетом 4:2, но в итоге уступил в овертайме. 37-летний Вадим Шипачев забросил шайбу и отдал все голевые передачи

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский ЦСКА проиграл в овертайме минскому «Динамо» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Максим Соркин (27-я минута), Денис Гурьянов (30-я) и Иван Дроздов (44-я, 55-я). У победителей отличились Сэм Энас (13-я, 61-я), Сергей Кузнецов (43-я), Вадим Шипачев (57-я) и Брэди Лайл (60-я).

Тридцатисемилетний форвард «Динамо» Шипачев стал первым нападающим и вторым игроком в истории, проведшим в КХЛ 1 тыс. матчей. Ему осталось провести еще две игры, чтобы побить рекорд защитника Евгения Бирюкова. В этой встрече Шипачев также отметился двумя голевыми передачами.

ЦСКА набрал 19 очков в 16 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 17 очками в 14 встречах расположилось на седьмой строчке.

В следующем матче ЦСКА 17 октября в гостях сыграет с петербургским СКА, «Динамо» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».