«Пари НН» упустил победу над «Ростовом» в первом матче РПЛ во главе с Гончаренко

«Пари НН» упустил победу в первом матче после назначения Гончаренко

Встреча 12-го тура РПЛ против «Ростова» завершилась со счетом 1:1, нижегородцы пропустили с пенальти в концовке. Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» на прошлой неделе, сменив серба Сашу Илича

Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев гол забил Валерий Царукян (75-я минута). В составе гостей отличился Максим Осипенко (90+2, с пенальти).

«Пари НН» провел первый матч после смены главного тренера. 9 октября команду возглавил Виктор Гончаренко, бывший тренер ЦСКА и «Краснодара». Он сменил серба Сашу Илича.

«Пари НН» набрал 12 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 13 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Пари НН» 27 октября примет московский «Спартак», подопечные Валерия Карпина днем ранее дома сыграют с грозненским «Ахматом».