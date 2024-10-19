Завершивший карьеру чемпион мира Варан вошел в совет директоров «Комо»
Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, который завершил карьеру в 31 год, вошел в состав совета директоров «Комо». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Варан в летнее трансферное окно после завершения контракта с МЮ перешел в «Комо». Но уже в дебютном матче в Кубке Италии против «Сампдории» был заменен на 23-й минуте из-за серьезной травмы колена. В итоге 25 сентября Варан объявил о завершении карьеры.
Варан присоединится к совету директоров «Комо» с консультационными функциями по развитию молодежи, образованию и инновациям.
«Этот новый этап моей карьеры ощущается как второе рождение, а не как конец. Я не прощаюсь с футболом. С нетерпением жду возможности стать частью амбициозного проекта, который соответствует моим ценностям», — сказал Варан.
Защитник в составе мадридского «Реала» выиграл три чемпионата Испании, Кубок и три Суперкубка страны, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира. С МЮ француз завоевал Кубок Англии и Кубок лиги.
В составе сборной Франции на счету защитника 93 матча и пять голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году и завоевал серебро ЧМ-2022.
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