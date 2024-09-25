Чемпион мира в составе сборной Франции завершил карьеру в 31 год
Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан завершил карьеру в возрасте 31 года. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«В своей карьере я принимал множество вызовов, преодолевал препятствие за препятствием, почти все это должно было быть невозможным. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим», — написал Варан.
Варан в летнее трансферное окно после завершения контракта с МЮ перешел в итальянский «Комо». Но уже в дебютном матче в Кубке Италии против «Сампдории» был заменен на 23-й минуте из-за серьезной травмы колена.
Варан выбыл на несколько месяцев, «Комо» даже вывел его из заявки на сезон в Серии А.
Варан в составе мадридского «Реала» выиграл три чемпионата Испании, Кубок и три Суперкубка страны, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионат мира. С МЮ француз завоевал Кубок Англии и Кубок лиги.
В составе сборной Франции на счету защитника 93 матча и пять голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году и завоевало серебро ЧМ-2022.
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