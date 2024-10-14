«Спартак» без Жамнова разгромно проиграл «Динамо» в московском дерби КХЛ
«Динамо» победило «Спартак» на своем льду в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Матч завершился со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
Шайбы забросили Седрик Пакетт (4-я, 28-я и 59-я минуты), Никита Гусев (28) и Максим Джиошвили (39).
Нападающий гостей Павел Порядин набрал восемь штрафных минут.
Возглавляющий «Динамо» Алексей Кудашов провел 700 матчей в качестве тренера, его карьера началась в 2012 году в «Атланте».
«Спартаком» в этом матче руководил Алексей Ковалев, главный тренер команды Алексей Жамнов пропустил игру по состоянию здоровья.
В первом матче сезона между командами «Спартак» победил со счетом 4:2.
«Спартак» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Динамо» занимает шестую строчку, у «бело-голубых» три победы в четырех последних играх.
В параллельном матче подмосковный «Витязь» победил лидера КХЛ ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб
Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность
Блогера Михаила Литвина арестовали за драку
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву
Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов