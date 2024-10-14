«Спартак» без Жамнова со счетом 0:5 проиграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

«Спартак» без Жамнова разгромно проиграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

«Динамо» победило со счетом 5:0. Хет-трик у Седрика Пакетта. Алексей Кудашов провел 700-й матч в качестве тренера, «Спартак» играл без Алексея Жамнова, который пропустил встречу из-за проблем со здоровьем

Седрик Пакетт (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

«Динамо» победило «Спартак» на своем льду в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Шайбы забросили Седрик Пакетт (4-я, 28-я и 59-я минуты), Никита Гусев (28) и Максим Джиошвили (39).

Нападающий гостей Павел Порядин набрал восемь штрафных минут.

Возглавляющий «Динамо» Алексей Кудашов провел 700 матчей в качестве тренера, его карьера началась в 2012 году в «Атланте».

«Спартаком» в этом матче руководил Алексей Ковалев, главный тренер команды Алексей Жамнов пропустил игру по состоянию здоровья.

В первом матче сезона между командами «Спартак» победил со счетом 4:2.

«Спартак» потерпел третье поражение в четырех последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо» занимает шестую строчку, у «бело-голубых» три победы в четырех последних играх.

В параллельном матче подмосковный «Витязь» победил лидера КХЛ ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.