Дубли Пиняева и Сулейманова помогли «Локомотиву» разгромить «Химки» в Кубке

«Локомотив» забил «Химкам» пять голов за 23 минуты в Кубке России

Матч в Химках завершился со счетом 1:5. У «Локомотива» дубли оформили Пиняев и Сулейманов, команда Михаила Галактионова обеспечила себе участие в плей-офф

Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» крупно обыграл «Химки» в четвертом туре группового этапа Кубка России.

Матч группы B в Химках завершился со счетом 1:5.

У «железнодорожников» голы забили Тимур Сулейманов (47-я минута и 70-я — с пенальти), Сесар Монтес (52) и Сергей Пиняев (62, 63).

У хозяев отличился Зелимхан Бакаев (90). В компенсированное время «Химки» остались вдесятером из-за удаления Эдгардо Фариньи.

Перешедшие в «Химки» в летнее трансферное окно Георгий Джикия и Денис Глушаков игру пропустили по решению тренерского штаба.

В следующем туре «Локомотив», лидирующий в квартете, 1 октября примет «Оренбург», а проигравшие третий матч «Химки» днем позже примут «Ростов».

В параллельном матче группы С грозненский «Ахмат» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1.