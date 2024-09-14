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«Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» и поднялся на первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2. Первый дубль в карьере сделал 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. 20-летний вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отразил третий пенальти в сезоне
Алексей Батраков
Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Оренбург» со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У гостей отличились Алексей Батраков (16-я и 39-я минуты), Жерзино Ньямси (85) и Владислав Сарвели (90+6). В составе хозяев голы на счету иранца Саида Сахархизана (36, 61).

На 67-й минуте форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев не реализовал пенальти. 20-летний вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев отразил уже три 11-метровых из четырех в этом сезоне РПЛ.

19-летний Батраков сделал первый дубль в карьере. Он отметился уже 11 результативными действиями в 13 матчах в РПЛ в карьере. Как сообщает Opta, среди тинейджеров (до 19 лет), которые дебютировали после 2009 года (когда доступна статистика ассистов), никто не добирался до 10 баллов по системе «гол+пас» быстрее. Предыдущий рекорд принадлежал Арсену Захаряну (21 матч).

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с шестью очками расположился на 12-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 22 сентября в гостях сыграет с «Пари НН», «Оренбург» в тот же день на выезде встретится с подмосковными «Химками».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Оренбург Алексей Батраков
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