Пилот McLaren Оскар Пиастри выиграл Гран-при «Формулы-1» в Баку
Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем этапа «Формулы-1» на городской трассе в Баку.
Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер (Ferrari), третьим — британец Джордж Расселл (Mercedes).
Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull) завершил гонку на пятом месте, стартовавший с конца решетки Льюис Хэмилтон (Mercedes) — на девятом.
Шедшие на третьем и четвертом местах соответственно Серхио Перес (Red Bull) и Карлос Сайнс-младший (Ferrari) столкнулись в концовке гонки.
Пиастри одержал вторую победу в чемпионате после успеха на Гран-при Венгрии.
В топ-10 в Баку вошли: Ландо Норрис (McLaren, 4-й), Ферстаппен (5-й), Фернандо Алонсо (Aston Martin, 6-й), Александер Албон (Williams, 7-й), Франко Колапинто (Williams, 8-й), Хэмилтон (9-й) и Оливер Берман (Haas, 10-й).
В зачете пилотов лидирует Ферстаппен (313 очков), на втором месте Норрис (254), на третьем — Леклер (235).
В Кубке конструкторов на первое место вышел McLaren (476), второе у Red Bull (456), третье у Ferrari (425).
Следующая гонка «Формулы-1» пройдет 22 сентября в Сингапуре.
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