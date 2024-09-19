«Трактор» возглавил Восточную конференцию КХЛ после победы над «Нефтехимиком»

Челябинцы на своем льду обыграли "Нефтехимик" со счетом 3:2, победная шайба на счету Андр

Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»

«Трактор» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ, победив в домашнем матче регулярного чемпионата «Нефтехимик» со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

У челябинской команды отличились Максим Шабанов (5-я минута), Александр Шаров (42) и Андрей Светлаков (46).

У «Нефтехимика» забивали Дмитрий Жукенов (26) и Александр Дергачев (28).



Нижнекамцы проиграли второй матч подряд и занимают третье место в конференции.

В следующем матче «Трактор» 23 сентября примет «Спартак», а «Нефтехимик» 21 сентября сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».