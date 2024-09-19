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«Трактор» возглавил Восточную конференцию КХЛ

«Трактор» возглавил Восточную конференцию КХЛ после победы над «Нефтехимиком»
Челябинцы на своем льду обыграли "Нефтехимик" со счетом 3:2, победная шайба на счету Андр
Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»

«Трактор» вышел на первое место в Восточной конференции КХЛ, победив в домашнем матче регулярного чемпионата «Нефтехимик» со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

У челябинской команды отличились Максим Шабанов (5-я минута), Александр Шаров (42) и Андрей Светлаков (46).

У «Нефтехимика» забивали Дмитрий Жукенов (26) и Александр Дергачев (28).

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Сибирь»

Нижнекамцы проиграли второй матч подряд и занимают третье место в конференции.

В следующем матче «Трактор» 23 сентября примет «Спартак», а «Нефтехимик» 21 сентября сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Нефтехимик
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