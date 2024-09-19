«Сибирь» выиграла четвертый матч подряд в КХЛ
«Сибирь» продлила серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей, обыграв на своем льду «Куньлунь».
Матч завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
У победителей шайбы забросили Максим Сушко (на 9-й минуте), Сергей Широков (23) и Тревор Мёрфи (24). У гостей шайба на счету Томаша Юрчо (42).
Широков забил в пятом матче подряд.
«Сибирь» занимает первое место в Восточной конференции с 8 очками после 7 матчей. У «Куньлуня», проигравшего второй матч подряд, шестое место в Западной конференции (6 очков).
В следующем матче «Сибирь» 21 сентября примет московский «Спартак», а «Куньлунь» 24 сентября сыграет с нижегородским «Торпедо».
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