«Сибирь» победила «Куньлунь», выиграв четвертый матч подряд в КХЛ

«Сибирь» выиграла четвертый матч подряд в КХЛ

Матч завершился со счетом 3:1. У хозяев в пятом матче подряд забил Сергей Широков. Новосибирцы лидируют в Восточной конференции

Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь»

«Сибирь» продлила серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей, обыграв на своем льду «Куньлунь».

Матч завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

У победителей шайбы забросили Максим Сушко (на 9-й минуте), Сергей Широков (23) и Тревор Мёрфи (24). У гостей шайба на счету Томаша Юрчо (42).

Широков забил в пятом матче подряд.

«Сибирь» занимает первое место в Восточной конференции с 8 очками после 7 матчей. У «Куньлуня», проигравшего второй матч подряд, шестое место в Западной конференции (6 очков).

В следующем матче «Сибирь» 21 сентября примет московский «Спартак», а «Куньлунь» 24 сентября сыграет с нижегородским «Торпедо».