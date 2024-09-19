Минпросвет объяснил приказ убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры
Решение об исключении части введенных модулей по физкультуре в школах было принято после апробации, анализа ресурсов школ и запросов учеников и учителей, заявили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее в четверг ведомство опубликовало проект приказа, в котором из модулей исключаются гольф, чирлидинг, банные практики и массаж, из программ уберут информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях, а термины «гендерный», «толерантность», «буллинг», «семейное насилие» поменяют на «понятные».
В Минпросвещения заявили, что количество модулей по физкультуре было расширено по поручению президента, а в разработке образовательных программ принимали участие ведущие специалисты.
«В ходе апробации были проанализированы ресурсные возможности российских школ, запросы учеников, родителей и учителей. Вследствие чего было принято решение об исключении части введенных модулей», — сообщили в пресс-службе.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов