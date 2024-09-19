Минпросвет объяснил приказ убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры

В проекте нового приказа из модулей физкультуры в школах уберут гольф, чирлидинг, банные практики и массаж. В ведомстве заявили, что это сделано после анализа возможностей школ и запросов учеников и родителей

Фото: Grant Winter / Imago / Global Look Press

Решение об исключении части введенных модулей по физкультуре в школах было принято после апробации, анализа ресурсов школ и запросов учеников и учителей, заявили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.

Ранее в четверг ведомство опубликовало проект приказа, в котором из модулей исключаются гольф, чирлидинг, банные практики и массаж, из программ уберут информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях, а термины «гендерный», «толерантность», «буллинг», «семейное насилие» поменяют на «понятные».

В Минпросвещения заявили, что количество модулей по физкультуре было расширено по поручению президента, а в разработке образовательных программ принимали участие ведущие специалисты.

«В ходе апробации были проанализированы ресурсные возможности российских школ, запросы учеников, родителей и учителей. Вследствие чего было принято решение об исключении части введенных модулей», — сообщили в пресс-службе.