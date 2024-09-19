 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг, массаж из уроков физкультуры

Минпросвет предложил убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Также Минпросвещения предложило убрать пункт о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта»
Фото: Яна Морозова / Shutterstock
Фото: Яна Морозова / Shutterstock

Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чир-спорт (чирлидинг), поскольку «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам». Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале правовых проектов.

Также министерство предложило убрать из уроков физкультуры «практики массажа и банных процедур». Массаж в учебной программе сейчас упоминается в модулях по самым разным видам спорта (в том числе по перетягиванию каната и городошному спорту), а вот банные процедуры — только по бадминтону. Причина для их исключения: «возрастная психофизиология школьников».

Кроме того, Минпросвещения решило убрать из учебной программы информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Это, как говорится в пояснительной записке, делается «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».

На данный момент проект приказа находится на стадии обсуждения. В случае одобрения приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
физкультура Минпросвещения начальная школа массаж гольф школы
Материалы по теме
Минпросвещения рассказало, как спасти детей от опасных покупок в Сети
Общество
«Известия» узнали об идее Минпросвещения насчет детей мигрантов в классах
Общество
Минпросвещения объяснило «список ремейков» советских фильмов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через РоссиюОбщество, 10:40
Внутренний аудит: как повысить эффективность бизнеса и снизить его рискиОтрасли, 10:39
Что такое экспирация и почему о ней важно знать инвесторуИнвестиции, 10:35
Неизвестные в Киеве вновь сожгли машины военнослужащихПолитика, 10:32
NYT узнала о создании Израилем фиктивных фирм для производства пейджеровПолитика, 10:19
Илон Маск обвинил США в цензуреПолитика, 10:18
ИИ-гаджеты обещали стать заменой смартфонам, но оказались никому не нужныPro, 10:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику сигарет в РоссииБизнес, 10:13
«Ростелеком» исключил утечку данных из реестра электронных повестокТехнологии и медиа, 10:11
ТАСС узнал о визите президента Экваториальной Гвинеи в Россию в сентябреПолитика, 09:57
Путин внес на утверждение Думой договор о сотрудничестве с Осетией в ВТСПолитика, 09:56
Где хранить сбережения инвестору в период высоких ставокPro, 09:55
S7 заинтересовалась поставками самолетов Ту-214Бизнес, 09:51
Венгрия заявила о недостаточной поддержке ЕС для отказа от газа из РоссииПолитика, 09:49