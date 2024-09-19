Власти предложили убрать гольф, чирлидинг, массаж из уроков физкультуры
Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чир-спорт (чирлидинг), поскольку «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам». Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале правовых проектов.
Также министерство предложило убрать из уроков физкультуры «практики массажа и банных процедур». Массаж в учебной программе сейчас упоминается в модулях по самым разным видам спорта (в том числе по перетягиванию каната и городошному спорту), а вот банные процедуры — только по бадминтону. Причина для их исключения: «возрастная психофизиология школьников».
Кроме того, Минпросвещения решило убрать из учебной программы информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Это, как говорится в пояснительной записке, делается «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».
На данный момент проект приказа находится на стадии обсуждения. В случае одобрения приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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