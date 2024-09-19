Экс-игрока «Арсенала» арестовали за контрабанду двух чемоданов каннабиса
Бывшего футболиста «Арсенала» и «Ипсвича» Джея Эммануэля-Томаса арестовали по обвинению в причастности к контрабанде примерно 60 кг каннабиса в Великобританию, сообщает Sky Sports.
Наркотики обнаружили в лондонском аэропорту Станстед в двух чемоданах с рейса из Бангкока в августе. Стоимость изъятой партии оценивается более чем в €700 тыс.
По делу проходят еще две женщины, их допросили и отпустили под обязательство явки в суд.
Эммануэль-Томас остался под стражей.
Футболисту 33 года, он начинал карьеру в «Арсенале» в 2008-м, но провел за основную команду только пять матчей и на протяжении трех сезонов играл в аренде. После этого он выступал за «Ипсвич», «Бристоль», КПР и другие команды, а в 2024-м стал игроком шотландского «Гринок Мортон».
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