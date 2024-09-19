Экс-игрока «Арсенала» арестовали за контрабанду двух чемоданов каннабиса

Экс-игрока «Арсенала» арестовали по делу о ввозе двух чемоданов с каннабисом

Джея Эммануэля-Томаса арестовали после того, как в лондонском аэропорту обнаружили прилетевшие из Таиланда чемоданы с наркотиками на сумму более €700 тыс. Футболист был игроком «Арсенала» в 2008–2011 годах

Джей Эммануэль-Томас (Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшего футболиста «Арсенала» и «Ипсвича» Джея Эммануэля-Томаса арестовали по обвинению в причастности к контрабанде примерно 60 кг каннабиса в Великобританию, сообщает Sky Sports.

Наркотики обнаружили в лондонском аэропорту Станстед в двух чемоданах с рейса из Бангкока в августе. Стоимость изъятой партии оценивается более чем в €700 тыс.

По делу проходят еще две женщины, их допросили и отпустили под обязательство явки в суд.

Эммануэль-Томас остался под стражей.

Футболисту 33 года, он начинал карьеру в «Арсенале» в 2008-м, но провел за основную команду только пять матчей и на протяжении трех сезонов играл в аренде. После этого он выступал за «Ипсвич», «Бристоль», КПР и другие команды, а в 2024-м стал игроком шотландского «Гринок Мортон».