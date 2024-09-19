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Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Радукану
Россиянка победила 105-ю ракетку мира из США Баптист в двух сетах и вышла на чемпионку US Open 2021 года Радукану
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина стала четвертьфиналисткой турнира WTA-500 в Сеуле с призовым фондом более $900 тыс.

В матче второго круга россиянка обыграла американку Хейли Баптист (105-я в рейтинге) со счетом 6:4, 6:2.

За выход в полуфинал Касаткина, получившая на турнире первый номер посева, сыграет с британкой Эммой Радукану (70), чемпионкой US Open 2021 года.

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Ранее в четвертьфинал турнира в Сеуле вышли Вероника и Полина Кудерметовы, а также Диана Шнайдер.

Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир WTA — в английском Истборне.

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Анна Сатдинова
теннис Дарья Касаткина WTA
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