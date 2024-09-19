Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
Первая ракетка России Дарья Касаткина стала четвертьфиналисткой турнира WTA-500 в Сеуле с призовым фондом более $900 тыс.
В матче второго круга россиянка обыграла американку Хейли Баптист (105-я в рейтинге) со счетом 6:4, 6:2.
За выход в полуфинал Касаткина, получившая на турнире первый номер посева, сыграет с британкой Эммой Радукану (70), чемпионкой US Open 2021 года.
Ранее в четвертьфинал турнира в Сеуле вышли Вероника и Полина Кудерметовы, а также Диана Шнайдер.
Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир WTA — в английском Истборне.
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