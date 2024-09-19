Ryanair объяснила инцидент с задержанием Усика в аэропорту Кракова
Авиакомпания Ryanair сообщила AFP, что считает правомерным отказ в посадке на рейс спутнику украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова.
Усика задержали вечером 17 сентября и позднее отпустили. Боксер заявил, что произошло «недоразумение», в дело вмешалось генконсульство Украины. ESPN писал, что Усика вместе с его тренером Сергеем Лапиным не пустили на рейс в Валенсию из-за их состояния.
«Пассажиру, путешествовавшему с мистером Усиком, было справедливо отказано в посадке агентом у гейта аэропорта Кракова из-за его поведения, нарушающего порядок», — заявили в авиакомпании.
В Ryanair уточнили, что Усику разрешили лететь, но он сам отказался.
Промоутер Усика Александр Красюк заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что с Усиком был не Лапин, а его приятель Александр, который вез его 11 часов на машине из Киева, устал и уснул у выхода на посадку.
По его словам, сотрудники Ryanair расценили состояние попутчика Усика как сильное алкогольное опьянение и отказали в посадке. Боксер после этого отказался лететь и покидать зону вылета, в итоге их увели правоохранители.
Красюк отметил, что позднее проведенная полицейскими проверка друга Усика не подтвердила версию авиакомпании о сильном опьянении, так что теперь команда боксера ждет официальных извинений и компенсации от Ryanair и польских правоохранителей.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что был возмущен таким отношением к боксеру.
Усику 37 лет, он является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе.
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