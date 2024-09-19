Ryanair объяснила инцидент с задержанием Усика в аэропорту Кракова

Ryanair: спутнику Усика справедливо отказали в посадке в самолет в Кракове

В лоукостере заявили, что путешествовавший с боксером человек нарушал порядок и его правильно не пустили на борт. Промоутер Усика заявил, что это был его приятель, который сильно устал после дороги, из-за чего его сочли пьяным

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Авиакомпания Ryanair сообщила AFP, что считает правомерным отказ в посадке на рейс спутнику украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова.

Усика задержали вечером 17 сентября и позднее отпустили. Боксер заявил, что произошло «недоразумение», в дело вмешалось генконсульство Украины. ESPN писал, что Усика вместе с его тренером Сергеем Лапиным не пустили на рейс в Валенсию из-за их состояния.

«Пассажиру, путешествовавшему с мистером Усиком, было справедливо отказано в посадке агентом у гейта аэропорта Кракова из-за его поведения, нарушающего порядок», — заявили в авиакомпании.

В Ryanair уточнили, что Усику разрешили лететь, но он сам отказался.

Промоутер Усика Александр Красюк заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что с Усиком был не Лапин, а его приятель Александр, который вез его 11 часов на машине из Киева, устал и уснул у выхода на посадку.

По его словам, сотрудники Ryanair расценили состояние попутчика Усика как сильное алкогольное опьянение и отказали в посадке. Боксер после этого отказался лететь и покидать зону вылета, в итоге их увели правоохранители.

Красюк отметил, что позднее проведенная полицейскими проверка друга Усика не подтвердила версию авиакомпании о сильном опьянении, так что теперь команда боксера ждет официальных извинений и компенсации от Ryanair и польских правоохранителей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что был возмущен таким отношением к боксеру.

Усику 37 лет, он является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе.