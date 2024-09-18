В клубе КХЛ рассказали о состоянии влетевшего головой в борт игрока

Форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин покинул лед на носилках в матче с «Авангардом». В клубе заявили, что пока не могут подтвердить травму позвоночника у хоккеиста, но он «будет долго лечиться»

Глеб Кузьмин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил «Матч ТВ», что пока не может назвать точный диагноз получившего тяжелую травму форварда Глеба Кузьмина, но тому точно предстоит длительное восстановление.

Кузьмин накануне в матче с «Авангардом» (4:2) потерял равновесие в борьбе с соперником и влетел головой в борт. Со льда его унесли на носилках.

Баширов сказал, что пока не может подтвердить информацию телеканала о компрессионном переломе позвоночника у Кузьмина.

По его словам, после матча врачи в течение часа вынесли два диагноза: «Сначала был плохой, потом он стал полегче». После этого клуб подключил специалистов из Москвы, которые дообследуют Кузьмина.

«Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться», — сказал Баширов.

Уфимский клуб идет вторым в Восточной конференции КХЛ. У 27-летнего Кузьмина гол и передача в пяти матчах сезона.