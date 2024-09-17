Игравший в КХЛ призер ЧМ в составе сборной США завершил карьеру

Защитник Крис Уайдман, на счету которого почти 300 матчей в НХЛ, ушел из профессионального хоккея в 34 года из-за травмы спины

Крис Уайдман (Фото: canadiens.com)

Американский защитник Крис Уайдман объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

«После долгих раздумий я решил, что для моего здоровья и моей семьи лучше всего уйти из профессионального хоккея. Я предпринял многочисленные попытки реабилитации, терапии и различных видов лечения, но в конечном итоге стало очевидно, что вернуться к любимой игре невозможно», — сказал Уайдман.

Хоккеист пропустил весь прошлый сезон из-за травмы спины.

В НХЛ защитник провел 291 матч за «Оттаву Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Флориду Пантерз» и «Монреаль», набрав 78 (20+58) очков. Кроме того, Уайдман отыграл сезон 2020/21 в КХЛ за нижегородское «Торпедо», где в 59 матчах набрал 41 (9+32) очко.

В составе сборной США Уайдман завоевал бронзу на чемпионате мира 2021 года в Латвии.