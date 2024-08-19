«Краснодар» продлил контракт со спасшим его от проигрыша «Пари НН» Мозесом

«Краснодар» продлил контракт со спасшим его от проигрыша нигерийцем

Мозес играет за кубанскую команду с весны 2023 года, контракт с ним продлен до лета 2028-го. Накануне в матче с «Пари НН» форвард вышел на замену и забил два мяча за четыре минуты

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» объявил о продлении контракта с нигерийским нападающим Мозесом до 2028 года. Предыдущее соглашение действовало до лета 2026-го.

Накануне Мозес вышел на замену в матче пятого тура РПЛ с «Пари НН», когда его команда уступала 0:1, и за четыре минуты сделал дубль. «Краснодар» победил — 2:1.

Мозес играет за «Краснодар» с весны 2023 года. Всего на его счету пять голов и три передачи в 40 матчах.

«Краснодар» в прошлом сезоне стал серебряным призером РПЛ, а в этом сезоне одержал две победы, трижды сыграл вничью и занимает пятое место в турнирной таблице.