«Краснодар» продлил контракт со спасшим его от проигрыша нигерийцем
«Краснодар» объявил о продлении контракта с нигерийским нападающим Мозесом до 2028 года. Предыдущее соглашение действовало до лета 2026-го.
Накануне Мозес вышел на замену в матче пятого тура РПЛ с «Пари НН», когда его команда уступала 0:1, и за четыре минуты сделал дубль. «Краснодар» победил — 2:1.
Мозес играет за «Краснодар» с весны 2023 года. Всего на его счету пять голов и три передачи в 40 матчах.
«Краснодар» в прошлом сезоне стал серебряным призером РПЛ, а в этом сезоне одержал две победы, трижды сыграл вничью и занимает пятое место в турнирной таблице.
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