«Краснодар» забил два гола за четыре минуты и вырвал победу у «Пари НН»
Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над.«Пари НН» в домашнем матче пятого тура.
Матч завершился со счетом 2:1.
У нижегородцев отличился Хуан Боселли на 36-й минуте.
Хозяева сравняли счет на 76-й — забил Мозес, который вышел на замену на 68-й минуте. Он же на 80-й оформил дубль.
«Краснодар» с 9 очками поднялся на пятое место в таблице.
«Пари НН» потерпел третье поражение в пяти играх и с 6 очками идет на восьмой строчке.
В шестом туре краснодарский клуб сыграет в Москве с «Динамо» 25 августа, а «Пари НН» в тот же день проведет выездную встречу с самарскими «Крыльями Советов».
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