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«Краснодар» забил два гола за четыре минуты и вырвал победу у «Пари НН»

Вышедший на замену Мозес сделал дубль и принес победу «Краснодару» в РПЛ
«Краснодар» уступал 0:1 к середине второго тайма, но вышедший на 68-й минуте Мозес быстро забил два мяча и принес команде победу
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»

Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над.«Пари НН» в домашнем матче пятого тура.

Матч завершился со счетом 2:1.

У нижегородцев отличился Хуан Боселли на 36-й минуте.

Хозяева сравняли счет на 76-й — забил Мозес, который вышел на замену на 68-й минуте. Он же на 80-й оформил дубль.

«Краснодар» с 9 очками поднялся на пятое место в таблице.

«Пари НН» потерпел третье поражение в пяти играх и с 6 очками идет на восьмой строчке.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

В шестом туре краснодарский клуб сыграет в Москве с «Динамо» 25 августа, а «Пари НН» в тот же день проведет выездную встречу с самарскими «Крыльями Советов».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Краснодар ФК Пари Нижний Новгород Российская премьер-лига (РПЛ)
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