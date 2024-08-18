Вышедший на замену Мозес сделал дубль и принес победу «Краснодару» в РПЛ

«Краснодар» забил два гола за четыре минуты и вырвал победу у «Пари НН»

«Краснодар» уступал 0:1 к середине второго тайма, но вышедший на 68-й минуте Мозес быстро забил два мяча и принес команде победу

Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»

Вице-чемпион РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над.«Пари НН» в домашнем матче пятого тура.

Матч завершился со счетом 2:1.

У нижегородцев отличился Хуан Боселли на 36-й минуте.

Хозяева сравняли счет на 76-й — забил Мозес, который вышел на замену на 68-й минуте. Он же на 80-й оформил дубль.

«Краснодар» с 9 очками поднялся на пятое место в таблице.

«Пари НН» потерпел третье поражение в пяти играх и с 6 очками идет на восьмой строчке.

В шестом туре краснодарский клуб сыграет в Москве с «Динамо» 25 августа, а «Пари НН» в тот же день проведет выездную встречу с самарскими «Крыльями Советов».