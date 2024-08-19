Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины

Месси не играл после финала Кубка Америки, где получил травму. Аргентинцы 5 сентября сыграют с Чили, а 10 сентября — с Колумбией

Лионель Месси (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустит ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командами Чили и Колумбии, форварда нет в составе, опубликованном на сайте национальной ассоциации футбола (AFA).

Аргентинцы сыграют с чилийцами дома 5 сентября, а с колумбийцами 10 сентября в гостях.

Сборная Аргентины лидирует в отборочном турнире в Южной Америке, набрав 15 очков в шести турах.

В последний раз 37-летний Месси играл в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0) 15 июля и получил травму.

Месси на клубном уровне выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Америки.