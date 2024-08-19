Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустит ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командами Чили и Колумбии, форварда нет в составе, опубликованном на сайте национальной ассоциации футбола (AFA).
Аргентинцы сыграют с чилийцами дома 5 сентября, а с колумбийцами 10 сентября в гостях.
Сборная Аргентины лидирует в отборочном турнире в Южной Америке, набрав 15 очков в шести турах.
В последний раз 37-летний Месси играл в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0) 15 июля и получил травму.
Месси на клубном уровне выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Америки.
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