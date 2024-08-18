«Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

«Спартак» забил два гола за шесть минут и разгромил аутсайдера РПЛ «Факел»

Матч в Москве завершился со счетом 3:0. Отличились Угальде, Бабич и Барко. «Красно-белые» одержали четвертую разгромную победу с начала сезона

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл воронежский «Факел» в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 3:0.

Голы забили Манфред Угальде (3-я минута), Срджан Бабич (9) и Эсекьель Барко (60, с пенальти).

«Спартак» в четвертый раз в сезоне одержал победу со счетом 3:0 (в том числе дважды в Кубке России). «Красно-белые» набрали 10 очков и поднялись на четвертое место.

«Факел» набрал одно очко в пяти турах и занимает последнее место в РПЛ, он также проиграл оба матча в Кубке России. 13 августа воронежскую команду вместо Игоря Черевченко возглавил Дмитрий Пятибратов.

В шестом туре «Спартак» 24 августа сыграет в Санкт-Петербурге с лидером турнира «Зенитом», а «Факел» в тот же день примет «Оренбург».