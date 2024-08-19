Тьерри Анри ушел из сборной Франции после проигрыша финала Олимпиады

Анри возглавлял молодежную сборную с прошлого года и выиграл с ней первые за 40 лет олимпийские медали

Тьерри Анри (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Тьерри Анри подал в отставку с поста главного тренера молодежной национальной команды, с которой проиграл в финале домашней Олимпиады. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Анри возглавлял команду с августа прошлого года. На Играх в Париже французы заняли первое место в группе, в плей-офф победили Аргентину и Египет, но в финале уступили испанцам в дополнительное время 3:5.

Президент FFF Филипп Диалло заявил, что Анри выполнил поставленную перед ним задачу, завоевав первую за 40 лет олимпийскую медаль.

Анри в качестве тренера ранее работал в штабе лондонского «Арсенала» и сборной Бельгии, а также возглавлял «Монако» и «Монреаль Импакт».