Испания обыграла Францию в финале футбольного турнира Олимпиады
Сборная Испании стала победителем Олимпийских игр по футболу. В решающем матче испанцы победили французов со счетом 5:3.
На 11-й минуте счет открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. Через семь минут полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин сравнял счет. Еще через семь минут он оформил на свой счет второй мяч. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна увеличил отрыв в счете, точным ударом со штрафного — 3:1. С таким счетом и завершился первый тайм
Во второй 45-минутке счет сократил полузащитник Магнес Аклиуше, а на 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счет с пенальти — 3:3.
В дополнительное время на 100-й минуте отличился нападающий сборной Испании Серхио Камельо. Он же на 120-й минуте забил свой второй мяч и установил окончательный счет 5:3.
Испания стала первой европейской командой, которая победила на Олимпиаде в XX! веке. Также она стала первой сборной c 1984 году, которой удалось в течение лета победить на Евро и на Олимпиаде. Помимо этого, финальный матч стал самым результативным в истории Олимпийских игр.
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